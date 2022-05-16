台中一名人夫發現老婆跟男性友人出軌，多度返回娘家過夜，並拍下親密的情侶合照，已嚴重侵害他的配偶權，憤而提告求償100萬元。台中地院審結，認為求償有理，判賠30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，他與妻子自1992年間結婚，育有2名子女，但妻子卻與男性友人阿祥（化名）搭上線，於2021年4月至7月間10度帶阿祥回娘家過夜，還拍下親密的情侶合照等，均已嚴重侵害他的配偶權，承受巨大精神痛苦，遂向法院請求2人連帶賠償100萬元。

對此，人妻與阿祥辯稱，2人僅是普通朋友，絕無共同過夜與同居的行為，且人夫作為證據提交的情侶合照拍攝年代已久遠，無法辨別影中人物的五官特徵，照片來源也不明，無法證明是他們。

台中地院法官勘驗證據，確認人夫所提交的合照中，女方為人妻，男方為沒戴眼鏡的阿祥，且人妻與丈夫的通話錄音中，也坦承自己婚後與阿祥交往多年，認定求償有理，審酌後判2人須連帶賠償30萬元為合理。可上訴。