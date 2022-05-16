弘光科大餐旅系學生聚精會神準備畢業成果發表會。(弘光科大提供)

以台中第二市場小吃發想的蘿蔔糕等精緻創意開胃小點。(弘光科大提供)

弘光科技大學聘米其林二星主廚擔任餐旅管理系專技教授，共同開設大師講座課程指導畢業生「米其林大師專題」，16日舉辦畢業成果發表會。校長黃月桂表示，三位米其林二星主廚具跨國學習及創業經驗，能為台灣餐旅教育盡份心力，傳授豐富實務經驗及創新心法，強化學生專業國際移動力。

黃月桂指出，餐旅系畢業班遴選出46位學生跟著大師學習，學生已完成校外實習，有的還在學校全額贊助下前往義大利ALMA廚藝學院海外實習磨練，畢業前跟著米其林主廚學習，更能夠深化職場就業競爭力。

弘光將畢業發表會主題命名為「IT」，主要發想自文化： Italy、Taiwan及味蕾： Impressive、Tasty，運用創新料理手法帶領與會貴賓，探索義大利美食文化與台中在地的美味；運用在地食材做為媒介，保留文化原有樣貌並注入義式風情；成果發表會邀請學界、美食界、業界品評。

發表會入口處準備以台中第二市場小吃為發想的四款精緻創意開胃小點供賓客品嘗，包含蘿蔔糕、糯米腸、李海滷肉飯、天天饅頭，再搭配西瓜桂花飲佐酸梅汁。台中人熟悉的台式蘿蔔糕，經過解構後，以Terrine（肉凍）製作方法，結合雞腳凍，入口感受豐富的膠質和蘿蔔清甜。

三位米其林主廚都是首次擔任大學教授，主廚黃以倫說，在網路資訊發達的世代，所有人都能輕易取得最新的廚藝資訊，卻很可能流於浮面，整學期三位主廚實際練兵、嚴格要求學生跟上腳步，因「主廚的工作除傳承專業技術，更重要的是，讓學生了解每一次思考以及下一個動作的意義。」

弘光科大餐旅系畢業發表會學生副主廚林姿妤說，三位主廚菜單設計邏輯各有各色，讓她接觸到全新的體驗學習更多，讓她印象深刻的是開胃小點顛覆傳統，賦與在地美食全新樣貌，實際品嚐吃起來的味道DNA卻是一樣，「畢業成果發表的壓力，是讓自己快速成長的好機會。」