高雄52歲謝姓男子14日晚間酒後騎乘機車，行經中崙路時遭巡邏員警示意停車攔查，但他卻心虛逃逸，警方尾隨在後，最終將其攔停，謝男遭攔後不斷「打悲情牌」向警方苦苦哀求，希望放他一馬，但員警依法實施酒測，謝男酒測值高達0.46mg／l，且經調查，謝男已是第4次酒駕被捕，後續將遭高市府交通局公布全名、無碼照及違規事實。

高市警鳳山分局過埤派出所員警14日晚間6時許執行巡邏勤務，員警行經中崙路段時，發現謝男騎乘機車卻滿臉通紅，警方察覺有異，便上前示意謝男停車，準備對其攔查，但謝男沒有停車反而加速逃逸，警方尾隨謝男約600公尺，過程中不斷鳴笛要求停車，謝男得知自己躲不過員警追緝，最終停車受檢。

謝男一停車，便開始向員警「打悲情牌」，先是坦承自己在工地喝了些啤酒，又向警方表示自己身體狀況不佳，找盡各種藉口，盼獲得員警的同情而放他一馬，但員警不予理會，仍依法對謝男實施酒測，謝男的呼氣酒測值高達0.46mg／l，明顯超過法定標準值，警方訊後將謝男依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調閱謝男的相關紀錄發現，他並非酒駕初犯，謝男曾於去年4月、2015年2月、2014年5月都有過酒駕遭逮的紀錄，此次已經是第4度酒駕被捕，由於謝男已經多次酒駕累犯，後續將被高市府交通局依酒駕新法公布全名、無碼照及違規事實。

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