俄羅斯在周一切斷了所有對芬蘭的電力供應。俄羅斯公用事業公司Inter RAO上周表示，由於芬蘭未支付款項，將停止電力供應。

Inter RAO在上周五指出，由於透過泛歐交易所Nord Pool出售電力，自5月6日以來就未收到款項，因此將在周六凌晨1點開始暫時停止電力供應。

芬蘭電網營運商Fingrid說，俄羅斯供應了芬蘭10%電力需求，芬蘭已可以動用瑞典電力，並擴大國內的產量，來取代俄羅斯供應。

芬蘭方面表示，此事與西方制裁影響到付款有關，而不是有關芬蘭加入北約的報復行動。Fingrid說，由於種種限制，對俄羅斯的付款無法完成；所以中斷是一種後果，而不是俄羅斯的對抗措施。

電網營運商Fingrid資料顯示，俄羅斯對芬蘭電力輸送流量降至零。

Refinitiv分析師說，俄羅斯電力供應中斷，將讓芬蘭第三季躉售電價上漲，每百萬瓦時(MWh)電價增加8.20歐元，來到90.20歐元。