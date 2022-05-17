俄羅斯在周一切斷了所有對芬蘭的電力供應。俄羅斯公用事業公司Inter RAO上周表示，由於芬蘭未支付款項，將停止電力供應。
Inter RAO在上周五指出，由於透過泛歐交易所Nord Pool出售電力，自5月6日以來就未收到款項，因此將在周六凌晨1點開始暫時停止電力供應。
芬蘭電網營運商Fingrid說，俄羅斯供應了芬蘭10%電力需求，芬蘭已可以動用瑞典電力，並擴大國內的產量，來取代俄羅斯供應。
芬蘭方面表示，此事與西方制裁影響到付款有關，而不是有關芬蘭加入北約的報復行動。Fingrid說，由於種種限制，對俄羅斯的付款無法完成；所以中斷是一種後果，而不是俄羅斯的對抗措施。
電網營運商Fingrid資料顯示，俄羅斯對芬蘭電力輸送流量降至零。
Refinitiv分析師說，俄羅斯電力供應中斷，將讓芬蘭第三季躉售電價上漲，每百萬瓦時(MWh)電價增加8.20歐元，來到90.20歐元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。