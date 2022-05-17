辭去台北市議員一職的國民黨羅智強日前表示「急缺糧草」，透露要選桃園市長至少需要1億的選舉經費，讓各地支持者全都動起來。他表示，近日一有空就會看捐款者給他的鼓勵留言，有時甚至會看到三更半夜，說「那是我對捐款者們能表達的敬意和感謝」。

羅智強今（17）日在臉書表示，近日只要一有空，就會找個角落默默滑手機，一筆一筆的檢視捐款者給他的鼓勵留言，有時甚至會看到三更半夜，看到欲罷不能，「我堅持要把每一個留言都看完，那是我對捐款者們能表達的敬意和感謝！」

羅智強分享一部分支持者的留言，許多人說「我不是有錢人，也是第一次獻給您，加油！也請國民黨團結一心，加油！加油！加油！」「長這麼大第一次捐款給政治人物，因為我不敢說我是台灣人，外國朋友都說台灣是詐騙王國」、「這是我第一次捐款給政治人物，我很認同你的理念，也很佩服你愈挫愈勇的勇氣，未來的路加油，祝福你」、「人生中第一次政治獻金就獻給您了！因為您是政治人物中極少數的清流」。

羅智強表示，留言給他的人非常多，只能摘下一部分給大家看，而其中不乏許多第一次捐款的朋友，讓羅智強忍不住說，大家看完後就會知道有多讓人感動。