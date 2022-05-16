國民黨到底會派誰出馬桃園市長選戰，一直是各界關注焦點。台師大教授曲兆祥指出，今年藍綠在桃園都沒有領袖型的政治人物，國民黨前台北市議員羅智強的優勢在於知名度，但羅的問題在於是否能將知名度轉換成支持度和團結地方派系；若最後是藍委魯明哲出線，羅是否願意幫魯抬轎也會是問題，這也會成為國民黨在桃園選戰的最大考驗。

曲兆祥接受《中時新聞網》專訪時表示，藍營過去在桃園有一些優勢存在，所以國民黨過去在桃園有不少政治人才。從國民黨主席朱立倫以後，雖然吳志揚擔任過一任縣長，但之後這幾年，藍營桃園全市性的政治領袖人物似乎不多，這就形成一個很特殊的狀況，藍綠今年在桃園都沒有一個能登高一呼的領袖型政治人物。

曲兆祥指出，羅智強最大優勢是擁有全國性知名度，知名度在選舉比較容易轉換成支持度，因此羅去桃園有一定的優勢。不過，羅畢竟是臨時進入桃園，雖然辭掉北市議員職務，並在桃園置產以示參選決心，但外來的畢竟就是外來的，尤其對地方政治人物而言不太能接受，雖然羅有高知名度，但能不能在短時間內轉換成支持度，這是羅的困難之一。

曲兆祥分析，即便最後羅智強民調越來越高，成功出線代表國民黨參選，地方上的民代和政治勢力不見得會支持羅，羅一旦當選就有8年的任期，會使得在地方上已經努力相當時間的勢力，在發展空間上受到擠壓。因此，是否能團結地方派系，是羅智強的第二個考驗。

曲兆祥發現，魯明哲的支持度在地方型政治人物當中算高的，但地方型政治人物相對來講受到地域性限制。如果國民黨真的提名魯明哲，對羅智強來講就是市長夢暫告一段落，但也有進一步攻取桃園立委的空間。

【政新鮮】魯明哲考慮參選 羅智強桃園市長夢碎？ 曲兆祥曝國民黨勝選關鍵｜中時新聞網

只是羅智強是否願意為魯明哲抬轎？是否真的能達成合作的局面？曲兆祥認為機會並不是太大。羅智強的決心很強，又和朱立倫代表的黨中央鬧翻，國民黨有全國性知名度的政治人物，和地方上的政治人物能不能真誠合作？會變成這次選舉很大的考驗。