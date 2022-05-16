爭取桃園市長選戰提名的國民黨前台北市議員羅智強，先前發生因宣布參選而和國民黨主席朱立倫槓上的風波，日前更辭去議員一職，深入桃園基層耕耘。羅智強14日表示，據媒體近日所做民調顯示，他跟衛福部長陳時中的差距只剩5個百分點，他認為，陳時中應該把心思完全放在防疫，其他事情都不要想。

羅智強14日在網路節目「全民平評理」表示，陳時中3月初在桃園市的民調大贏他25個百分點，但據「聯合行銷研究公司」以及《匯流新聞網》近期所做民調，他跟陳時中的差距已縮小到只剩5個百分點。

羅智強坦言，疫情升溫後，陳時中現在作為指揮官，民眾可能對陳時中很多的防疫政策逐漸感到不滿，而陳時中的一些作為，讓人感覺他並沒有把心思放在防疫工作上，包括居家隔離單開不出來、快篩實名制搞到大家都在排隊，「你覺得民眾能夠接受這種事情嗎？」感覺都好像是在擺爛。

羅智強也提到，陳時中的民調支持度不是只有台北一個指標，過去陳時中在桃園的民調，以大幅度領先幾乎所有對手，真的非常高，但是現在差距拉近，他要給陳時中一個勸告，「真的澄清自己的所有政治想法，你現在是防疫指揮官，你就把心思完全放在防疫，其他都不要想。」

羅強調，台灣人民所有的性命安全，都交託在陳時中手上，陳時中心裡只要想著這件事就好，真的不要再想別的事情。