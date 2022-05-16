桃園市一名67歲吳姓老翁15日下午在女兒陪同下，前往中壢區某藥局排隊買快篩，卻因不明原因突然倒地不醒人事，送醫急救仍宣告死亡。前國民黨立委陳學聖直言，在他曾擔任立委服務多年的選區，竟然發生這樣的憾事，真令人痛心遺憾，「難道政府還不知道人民的苦在哪裡嗎？」

家屬表示，老翁有心臟病、高血壓等病史，因為看到最近疫情嚴峻，也希望買快篩試劑回家自行檢測是否染疫，當天下雨又降溫，沒想到出門排隊因此發生憾事。老翁去世後，經PCR採檢為陽性，中壢警分局今(16日)報請檢察官相驗，將進一步釐清老翁確切死因。

對此，陳學聖今在臉書上上表示，「這裡曾是我立委服務深耕多年的選區，我非常熟悉，竟然有人發生排隊買快篩劑排到死掉，真令人痛心遺憾！難道政府還不知道人民的苦在哪裡嗎？」

此外，家用快篩實名制自4月28日上路以來已近3周，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，今午前完售藥局家數僅426家，售出份數也變少，可以看出壓力相對減輕，將觀察第一輪販售是否已經達到滿足點，考慮下周開放第二輪購買。

陳時中表示，目前快篩實名制配送藥局數量維持4951家，今天截至中午僅426家完售；從上周開始，中午完售家數從2000多家逐步下降到1500多家、700多家，今天只有400多家，售出份數也變少，可以看出壓力是減輕了。