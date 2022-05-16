桃園市一名67歲吳姓老翁，15日下午在女兒陪同下，前往中壢區中山東路某藥局排隊買快篩，但他卻不明原因突然倒地不起不醒人事，消防隊獲報前往，緊急將人送往醫院，但到院前已經死亡。家屬傷心表示，老翁有心臟病、高血壓等相關病史，因為看到最近疫情嚴峻，也希望買快篩試劑回家自行檢測是否染疫，加上當天下雨氣溫又降溫，沒想到出門排隊因此而發生憾事。中壢警分局16日報請檢察官相驗，將進一步釐清老翁確切死因。