67歲老翁排隊買快篩竟猝死 報請檢察官相驗釐清死因 17:022022/05/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市一名67歲吳姓老翁，15日下午在女兒陪同下，前往中壢區中山東路某藥局排隊買快篩，但他卻不明原因突然倒地不起不醒人事，消防隊獲報前往，緊急將人送往醫院，但到院前已經死亡。家屬傷心表示，老翁有心臟病、高血壓等相關病史，因為看到最近疫情嚴峻，也希望買快篩試劑回家自行檢測是否染疫，加上當天下雨氣溫又降溫，沒想到出門排隊因此而發生憾事。(呂筱蟬) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市一名67歲吳姓老翁，15日下午在女兒陪同下，前往中壢區中山東路某藥局排隊買快篩，但他卻不明原因突然倒地不起不醒人事，消防隊獲報前往，緊急將人送往醫院，但到院前已經死亡。家屬傷心表示，老翁有心臟病、高血壓等相關病史，因為看到最近疫情嚴峻，也希望買快篩試劑回家自行檢測是否染疫，加上當天下雨氣溫又降溫，沒想到出門排隊因此而發生憾事。中壢警分局16日報請檢察官相驗，將進一步釐清老翁確切死因。 北檢前黑幫囂張砍人 警破北聯幫當舖再逮31歲主嫌 澎湖烏崁鋼鐵礁一男子潛水失蹤 尋獲已呈OHCA狀態 #老翁 #67歲 #報請 #檢察官 #前往 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女兒幫快篩陽媽媽翻身 驚嚇已病亡 04:102022/05/13 生活新聞 最孤獨動物園 1天來客僅3人 老翁花光退休金苦守33年 16:292022/05/12 萌寵 老父偷跑出門 女兒居家檢疫中求助警幫尋人 14:472022/05/16 社會 老翁爬3樓外牆趕赴軍營教召 憂成逃兵 警：阿北你除役了啦 13:402022/05/14 社會 翁忘了200萬藏清淨機 回收廠拾金不昧 04:102022/05/15 社會新聞 相差50歲最狂爺孫戀 69歲阿公「收割」小女友迎娶畫面曝 23:142022/05/13 國際 200萬放空氣清淨機回收 警察找上門老翁驚呼「忘了」 10:022022/05/14 社會 侯漢廷等5人涉共諜案 再獲無罪 04:102022/05/14 社會新聞 騎士撞老翁成植物人沒事？檢重查起訴騎士關鍵曝光 11:322022/05/16 社會 拜登本月亞洲行 考慮前往南北韓非軍事區 07:152022/05/13 國際 被詐騙到行員都認得 7旬老翁要匯5萬被通報成功再阻詐 14:192022/05/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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