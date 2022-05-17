台中市長盧秀燕表示，台中市疫情持續維持平盤，17日本土個案新增4770例。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市疫情持續維持平盤，17日本土個案新增4770例，市長盧秀燕今日在線上防疫記者會表示，18日起，兒童得來速優化升級為「親子得來速」，服務18歲以下的兒童與青少年，以及2名陪同親屬，透過獨立的親子動線，提供PCR檢測、安排家醫科醫師問診、給藥，讓親子免去重覆排隊，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢的家庭。

盧秀燕表示，為守護疫苗防護力比較不足的幼童，台中市從7日起推出兒童得來速就醫機制，為兒童就醫提供綠色通道，在市府衛生局努力下，全市有130家兒童專科診所與11家大型綜合醫院加入。

考量目前很多民眾都是一家人確診，許多家長反映快篩陽性後，小孩排「兒童得來速」，家長還要去醫院急診室或社區排隊篩檢，再帶著小孩子再排，等於重覆排隊。

經衛生局與各大醫院溝通協調，決定將「兒童得來速」中的8家協力的大型醫院，優化為「親子得來速」，衛生局在很短時間內完成 「親子得來速」作業，服務18歲以下的兒童與青少年，以及2名陪同親屬，等於1＋2，同步有3人可以走這篩檢通道。

盧秀燕感謝台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等8家醫院親子門診協助與配合執行。