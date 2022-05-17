新冠疫情延燒，快篩陽性的民眾在醫院大排長龍等ＰＣＲ採檢的畫面已成常態，不過今（17）日衛福部部立台北醫院排隊篩檢人潮大減，有消息稱，是衛福部醫福會執行長王必勝出手解決排隊問題；但被媒體人踢爆，實際上是台北醫院早就公告，今天開始不接受現場排隊。新北市副市長劉和然直言，這個就是有心且惡意的訊息，會打擊第一線醫護同仁士氣，呼籲相關人士不要再刻意操作。

新北市衛生局長陳潤秋表示，部北從去年開始就持續設篩檢站，因為近日看見民眾採檢隊伍很長，因此院方才做出改變，從今天開始採用網路預約的方式，減少大家排隊的痛苦。

至於有媒體指出，是王必勝出手解決動線問題，新北市副市長劉和然直言，有時候會滿難過的，因為當大家在全民防疫的時候，有些訊息一看，就會傷到第一線的醫護同仁，像這個議題，就是有心，甚至是惡意的。

劉和然說，門口很清楚有公告，這樣的訊息卻還在媒體、網路大肆宣揚，「真的大可不必」；他呼籲，現在是全心防疫的時期，請不要再刻意操作，這樣會打擊用心努力，勇敢承擔的醫療院所以及醫護同仁的士氣。