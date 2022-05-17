汛期將至，高雄輕軌2階大順路段進度超前重建完成，將暫時性還路於民，以大幅紓解大順路段車流，並即時發揮防洪排水功能，17日高雄市副市長林欽榮至工地視察表示，今年11月汛期結束後將進行鋪軌工程，對於今年底階段性完成C20~C24通車，2023年大順路段(C24~C32)全環完工通車有信心，持續推動輕軌成圓。

高雄市捷運工程局指出，考量輕軌二階路線採分段通車方式推動，因此預定明年底通車的大順路段B丶C丶D等工區已如期完成階段性任務後，即接續拆除施工圍籬，並由養工處採取全斷面刨鋪方式還路於民，短期恢復車輛通行。

林欽榮前往大順路段視察輕軌路面復舊施工進度，指示養工處於夜間9點開始調撥車道施工，當日上午6時即開放通行，不致影響市民大眾的通勤時間。

高雄市捷運工程局表示，為避免後續輕軌軌道工程進場施工圍籬架設路面標線二次改繪情形，經邀集交通局及工務局養工處研商標線復舊方案，以圍籬寬度11.5m原則下，重新調整車道寬度劃設復舊標線，未來圍籬架設時不需再塗銷改繪，提升效率之餘也增加用路人安全。

另外，市府透過跨局處合作，在搭配優化號誌運作、加強義交疏導(過去1年，動員2.7萬人次)等降低施工期間交通衝擊的措施下，根據交通局智慧運輸中心車流資料統計，大順路段(民族路以西)車流減少15.05%、替代道路車流增加6.48%；民族路以東，大順路段車流減少3.55%、替代道路車流增加26%，整體車流具明顯的轉移效果，故各工區平均旅行速率均可維持D級服務水準。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)