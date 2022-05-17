南加州台灣教會1死槍案傳兇嫌為中一中校友

美國加州Orange County台籍長老教會15日發生1死5傷槍擊案，曾因319槍擊案中彈的前副總統呂秀蓮今天表示哀悼，並發表聲明強調，兇嫌周文偉只因反對台灣獨立就對教友行兇，應受天理國法制裁。也呼籲國人面對台海兵凶戰危，務必摒除政治歧見，超越藍綠統獨，同舟一命，切勿撕裂台灣。

呂秀蓮針對該起槍擊案發表五點聲明指出，兇嫌周文偉畢業於台中一中，在Las Vegas投資公寓並任保全，因反對台灣獨立而對素昧平生、無冤無仇的加州台籍長老教會教友行兇，嚴重侵犯他人言論思想自由及生命安全，應受天理國法制裁。

其次，她說，兇嫌在車內放置數袋彈藥及4瓶汽油彈，行兇前用鐵鍊鎖住教會大門，顯有殺死在場所有人員之預謀，形同恐怖事件，幸有運動醫學專家鄭達志醫師奮勇制伏，鄭達志醫師捨身拯救眾人，令人哀惋敬重。

此外，兇嫌擔任2019年在Las Vegas成立的「中國和平統一促進會」理事，而統促會總會長為中國全國政治協商會主席汪洋。此一預謀恐怖屠殺案與北京或台灣的「中國和平統一促進會」有無關聯？呂秀蓮要求該會北京及台灣負責人應從速、明確向世人說清楚、講明白，否則難杜悠悠之口。

由於俄烏戰爭已使人間變煉獄，呂秀蓮呼籲，國人同胞面對台海兵凶戰危，務必摒除政治歧見，超越藍綠統獨，同舟一命，共同保護台灣朝野政治人物，切勿撕裂台灣。「政府應當全力備戰，人民更應積極避戰，但請千萬不要挑戰」。

至於她發起的一項超越藍綠統獨、福國利民的「民間國是會議」正在積極籌組當中，她說，俟疫情趨緩，將擇期對外公佈詳情。至盼朝野共襄盛舉，以為國家避風險，謀福利。