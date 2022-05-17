美國加州時間周日（15日），台灣移民周文偉在當地台僑教堂活動中開槍打死52歲的台僑醫生鄭達志，並打傷5名老人；鄭嫌規畫這次襲擊以表達他對台獨立場的不滿，他也是中國和平統一促進會的成員。

由於美聯社第一時間的報導提到，槍手是「中國移民」，懷有「仇恨台灣人的動機」，因此有華文媒體在報導時強調：「中國移民恨台灣人」，隨後又有華文媒體澄清，槍手是來自台灣的外省第二代移民。

大陸媒體並未報導這起槍擊案，反而有部分涉台社交平台轉發大陸台民的臉書嘲諷：「好事就是台灣之光，壞事就是外省二代」，刻意挑撥台灣的省籍情結。

一位美國台裔教授則在臉書稱，此一事件發生後，美國人會戴上有色眼光觀察在美國的中國人和「自認自己是中國人的台灣人」。

由於槍擊案嫌犯周文偉遭起底是中國和平統一促進會的成員，美國的台灣人公共事務協會（FAPA）因此發表聲明，除譴責暴力外，也呼籲美國政府將嫌犯所屬組織列為美國境內的恐怖組織。

總統府發言人張惇涵17日上午表示，總統府嚴正譴責任何形式的暴力行為，總統蔡英文對於鄭達志醫師的不幸罹難表達誠摯哀悼，對於因此事件受傷的台灣僑民表達由衷關心，已請外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴表達慰問關懷，並指派蕭美琴赴加州提供必要協助。