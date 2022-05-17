【愛傳媒特約記者吳思賢報導】新冠肺炎疫情連日延燒，許多民眾都不敢外食，重擊餐廳生意；也有餐廳擔心被傳染，主動暫停營業。

台灣在過去一段時間，新冠肺炎的每日新增確診人數，持續突破6萬，還曾經領先全世界，雖然這兩天略有下降，不過也有人認為應該是有黑數。網路還流傳一則苦中作樂的笑話說，現在如果有人的周遭沒有朋友確診，應該就是沒有什麼朋友。

因為確診人數太多，民眾擔心傳染源無所不在，紛紛取消聚餐，讓很多餐廳的生意大受影響，經常有民眾在臉書分享在正常的用餐時間，居然是一人或一桌獨自包場的照片。台北市中正區的一名總經理表示，他在立法院附近找餐廳要預約六點半晚餐請客，多家餐廳都說生意不好，只做中午上班族，晚上客人少，沒有營業；好不容易找到了一家餐廳，餐廳說因為客人少，想要提早在八點打烊，拜託民眾幫忙配合。

實際走訪新北市板橋區，原本小吃店密度超高的大仁街，有多家都掛出暫停營業的告示，其中一家知名小吃店說「疫情延燒 健康考量 暫時休息」（見照片），另一家知名鴨莊則已經多天沒有營業，只在門口貼出「店休」的紅紙。

疫情衝擊持續升溫，何時能恢復常態？恐怕沒有人有答案。