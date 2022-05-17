俄烏已開戰近3個月，全球都相當關注戰事進展。對於戰事若繼續打下去，可能會有哪些影響，前空軍中將張延廷分析認為，戰爭再繼續打下去的話，能源價格和物價將會上漲，對先進的已開發國家影響可能有限，但是未開發的「非洲國家」，或較為貧窮、不產油的中東國家，是會吃大虧的。

張延廷17日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏戰爭爆發後，不但使美國軍火商賺錢，能源商也賺大錢，美國本身也是石油生產大國，美國光今年1至4月，石油現金流就有1300多億美元，是賺很多錢的，原因就在於石油價格上漲，石油商和美國政府都賺錢，美國也是受益者之一，從經濟層面來看，美國在能源和軍火上還是有獲利的。

張延廷直言，俄烏戰爭再繼續打下去的話，能源價格和物價將會上漲，對先進的已開發國家影響可能有限，但是未開發的非洲國家，或較為貧窮、不產油的中東國家，是會吃大虧的，因為物價上漲、通膨嚴重，久了會引發社會問題，社會問題鬧起來就變成政治問題，政治問題鬧大了就會造成政府垮台，這是連動問題。