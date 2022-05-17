俄羅斯與烏克蘭在馬里烏波爾( Mariupol )僵持數週，今( 17 日)烏克蘭當局宣布，在馬里烏波爾被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠戰鬥任務已經全面結束，並報告駐軍士兵已經「光榮撤退」。對此，前空軍中將張延廷表示，亞速鋼鐵廠的戰事將在10天內結束，因為如果烏克蘭沒有派人將剩餘的烏軍營救出去，那就只剩下投降一途，最慢到下周，戰爭就會進入到下一個新階段。

據烏克蘭媒體16日報導，俄軍利用戰俘製造征服亞速鋼鐵廠的大內宣影片，一群「烏克蘭守軍」舉著白旗走出來，而俄羅斯官方人員正在進行拍攝，強調俄軍同意烏軍投降。烏克蘭媒體報導亦指出，俄羅斯和烏克蘭達成協議，讓鋼鐵廠內的烏克蘭傷兵被撤離。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍已完成任務，他們也開始要撤離。

張延廷17日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，雖然已有數百名烏軍撤離亞速鋼鐵廠，也送到莫斯科去了，但鋼鐵廠內部還殘留一些人，戰力將越來越薄弱。因此，可預期的是，亞速鋼鐵廠的戰事，將在10天內結束，大約是下周末前，因為剩餘的烏軍如果烏克蘭沒有派人營救出去，那就只剩下投降一途。

張延廷強調，俄軍日前改變戰術，放棄烏克蘭第一大城哈爾科夫，把兵力集中調往頓巴斯地區，縮小打擊面，就是為確保該地區戰果，因此最慢到下周，戰爭就會進入到下一個新階段。