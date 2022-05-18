浪漫是港都夜晚的代名詞，高雄具有山海河港的多元特質，欣賞浪漫夜景的景點非常多，甜蜜520即將到來，在象徵我愛你的特別日子，高雄市觀光局為服務更多旅客，特別在高雄旅遊網建置「夜間觀光」專區，彙整像是愛河灣、壽山情人觀景台、白色戀人貨櫃屋等13處唯美夜景，更有市區多家餐廳提供好康優惠，不管是已婚或未婚的朋友，歡迎來高雄共度浪漫周末，把港都無限美景及澎湃美食放入專屬你的520美好記憶吧！

觀光局長周玲妏表示，高雄幅員遼闊每個地方都有獨特的風景。尤其是黃昏後華燈初上，美麗的城市在夜晚中披上不同燈光色彩後，都有一方寧靜的美地，讓民眾能與另一半靜享520的甜蜜。觀光局特於「高雄旅遊網」建置「夜間觀光」專區，精選13處適合觀賞夜景的地點，像是有如光影匯演大劇場「愛河灣」是遊客來高雄必遊之地，每個角度觀賞都有不同的面貌；「壽山情人觀景台」依山傍海、居高臨下，是高雄具代表性的夜間觀光景點，城市街景與港景一覽無遺；其他還有遠眺大小崗山的「中寮山」、充滿摩登現代的「興達港情人碼頭」、愛河之心、白色戀人貨櫃屋、前鎮之星、蓮池潭、大港橋、高雄市立圖書館總館、高屏溪斜張橋、駁二藝術特區、旗津風車公園等，讓民眾能一覽高雄壯闊細緻的無敵夜景。

另為讓來高雄歡度520的民眾能一飽口福，各家餐飲業者也提供多樣優惠，如旗津沙灘吧，自5月20日至22日下午4點至6點推出2小時暢飲；還有新開幕的旗津海之星沙灘俱樂部，非常適合年輕朋友一同前往放鬆品嚐美食；「MU Seasonal Cuisine沐創作季節料理」招待情侶夫妻用餐香檳各一杯；英迪格酒店更推出「星光遊樂園」，將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓，設計符合樂園特色的童話風繽紛調酒及嘉年華般的樂園特餐，情侶或是閨蜜都可以創造獨一無二的浪漫回憶；比歐緻居飯店頂樓餐廳-眺吧餐酒館，將於520當天甜蜜限定推出「花系」微醺調酒冰棒，此次特別採用色彩繽粉、新鮮又無毒的食用花卉作為素材，讓微醺調酒冰棒多了點春天的氣息。

高雄萬豪酒店烘焙坊也於520當天推出Valrhona手工生巧克力買一送一，代表雙倍的愛，獻給懂愛的人，而11樓美享地餐廳(Majesty)及T-Fusion則祭出每人1280+10%，暢飲香檳、粉紅酒、氣泡酒、白酒，盡情享受微醺時光；「H2O水京棧國際酒店」、「天子閣飯店」、「互舍酒店」、「圓山大飯店」也都推出相關優惠活動。

觀光局進一步說明，近期在高雄陸續增加多項夜間光環境建置，也將台灣燈會備受好評的作品移置旗津續展，營造夜間氛圍，包含金獅湖的夜間光環境、旗津豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」、「引路使者」等，更在沙灘上打造「藍眼淚」般的夢幻場景，都成為民眾打卡新亮點，吸引許多民眾前來拍照分享，不但可以吃到美食，也能幫另一半拍出網美照，觀光局也溫馨提醒，防疫期間享用美食勿邊走邊吃，桌間離席要配戴口罩，勤洗手!(記者 賴奕熏/高雄報導)

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