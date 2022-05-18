台中市議會傳出第7位議員確診，為山地原住民（第16選區）議員林榮進，他說，日前出現流鼻涕、喉嚨痛等症狀，原本以為是感冒，但就醫兩次都未好轉，之前快篩也是陰性，直到16日快篩轉陽，昨採檢PCR後確定染疫。

林榮進說，他之前出現喉嚨痛、流鼻涕及咳嗽情況，因快篩結果為陰性，就以為是一般感冒，還看了兩次醫生，吃藥都沒用，16日再度快篩發現轉陽，趕忙到台中醫院採檢PCR；目前吃過藥後症狀緩解。台中市議會議員王立任、江肇國、李中、陳文政、朱元宏、何敏誠相繼染疫後，林榮進為第7位確診的議員。