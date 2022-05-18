新竹市「園藝仿真造景製作班第01期」，26位學員經過42小時的學習後，近日結業。（陳育賢攝）

新竹市勞動力援助人員職業工會近期辦理勞動力發展署提升勞工自主學習計畫「園藝仿真造景製作班第01期」，26位學員經過42小時的學習後，近日結業，學員結訓後可獨力完成仿真模型造景之設計製作，提升就業技能及創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要。

職業工會指出，「園藝仿真造景製作班」此次有26人結業，課程主題為因應園藝產業朝向以具有療癒意涵的多肉觀葉植物為主體，並與各式盆器搭配的仿真模型造景的發展趨勢。

課程內容則以使學員具備自主完成多肉觀葉植物與各種材質容器之相互搭配與製作能力為訓練目標，經由栽種、搭配組合、廢紅酒瓶、鋁線編織、石材及清水模製作等技能課程安排與演練，並可因課程而得以補足與產業發展及訓練目標間的職能落差。

學員結訓後可依據課程中所學習的知識和技能，獨力完成仿真模型造景設計製作，及運用關於課程中所學各式技術於工作中增進本職技能，有志學習第2專長者亦能達成提升就業技能，並滿足民眾創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要。