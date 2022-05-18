彰化市長林世賢2019年11月底在鹿港鎮參加民進黨造勢活動，致詞攻擊指出：「彰化縣縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」等言論，前彰化縣長卓伯源控告毀謗罪，林被判刑4月、得易科罰金確定。卓再提民事訴訟，一審判賠100萬元，雙方均提上訴，台中高分院判駁回，維持原判判賠確定，登報部分可上訴。

卓控告林在2019年11月29日晚間，在彰化縣鹿港鎮參加總統候選人蔡英文、立法委員候選人陳秀寶聯合競選總部成立大會，受邀上台致詞時指稱：「彰化縣縣長貪污最嚴重的就是卓伯源」等言論，相關影像並在陳的臉書、Youtube播放。

卓提起刑事誹謗及民事求償新台幣100萬元告訴，刑事部分，二審去年7月判刑4月、得易科罰金定讞；民事部分，一審判林賠償100萬元。雙方都提上訴，林聲明減輕或免除賠償；卓訴請林在報紙刊登判決書全文，回復他的名譽。

台中高分院法官認為，林藉由選舉活動攻擊他人達到造勢效果，在選後一段時日勢必不再受關注，相關影片早已下架；該選舉活動距今已逾2年，為回復名譽將判決全文刊登各大報，妥適性及有效性均不足。此外，法院刑事及民事判決在公開網站供查閱，要求林付費刊登判決，對他造成的損害未符比例原則。

法官光碟勘驗造勢活動現場光碟後，認為林的相關言論是以「事實陳述」，且未能舉證或盡合理查證義務，藉由網路直播、播送等行為違法，一審判賠精神慰撫金100萬元適當。

台中高分院駁回兩人上訴，林賠償100萬元確定；至於卓訴在報紙刊登判決部分，仍可上訴。