全聯Sour3沙瓦荔枝檸檬風味啤酒，5月26日前單瓶特價39元。（全聯提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

全聯KIRIN本搾調酒－粉紅葡萄柚，6月9日單瓶特價69元。（全聯提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

家樂福立陶宛美式風格精釀啤酒，80元。（家樂福提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

city’super臺虎精釀甘芭爹地、青梅竹馬、餞男醋女啤酒，特價單瓶89元。（ city’super提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

city’super臺虎精釀金桔的巨人、葡島太郎啤酒，單瓶特價99元。（city’super提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

量販超市觀察，隨著近期居家工作者快速增加，帶動罐裝啤酒的銷量，尤其以精釀啤酒、調酒系啤酒，及女性青睞的沙瓦、水果啤酒最受歡迎，顯見消費者很需要在家紓解疫情壓力，業者推出夏日啤酒節檔期，優惠75折起，讓宅在家也能輕鬆與世界「乾杯」。

全聯統計，去年啤酒賣出超過5500萬罐驚人紀錄，其中方便性高、容易儲藏於冰箱的罐裝啤酒就占了8成，而今年1到4月以來，啤酒銷量更較去年同期成長3成；至於消費者偏好的類型，除了低溫釀造大麥啤酒外，這幾年愈來愈多人喜歡嘗鮮，特色啤酒也賣得很好，全聯預計今年啤酒節檔期，可望帶動品類業績較去年成長2成。

全聯「世界啤酒節」即起開跑，推薦新品有立陶宛百年啤酒廠Volfas Engelman沃福斯的精釀啤酒、網紅打卡愛用的「WAT紫蘇梅綠茶氣泡雞尾酒」、自然果香味的「SUNMAI金色三麥紅葡萄啤酒」，還有領先上市的「義大利沛羅尼啤酒」等新款，祭出指定商品全聯價8折起，在家也能跟世界乾杯。

家樂福啤酒節橫跨歐洲6個國家、超過20款新品，除最經典的比利時、德國啤酒外，話題熱度持續上升的烏克蘭啤酒、立陶宛精釀，及市面上少見的波蘭啤酒也都在列，5月29日前指定品項任選兩罐75折。

家樂福觀察，近年精釀啤酒蔚為風潮，家樂福獨賣的烏克蘭嗨克啤酒，同樣來自知名釀造廠；而匈牙利精釀櫻桃啤酒、烏克蘭嗨克水果啤酒等帶果香的品項，也攻下不少女性消費者。此外，高酒精濃度的烈性啤酒，鎖定喜歡嘗鮮的年輕族群，如比利時OJ哥12度強啤酒、16度強啤酒等。

city’super表示，受到疫情升溫，民眾在家工作的時間增加，使今年啤酒、罐裝調酒、罐裝雞尾酒等銷量，較去年同期翻倍成長，其中以「調酒系啤酒」、低酒精「沙瓦」最為熱銷，在夏季銷量已占整體啤酒近20％。city’super特別引進日本知名酒精大廠「寶酒造」、「合同酒造」的罐裝水果調酒，採用從日本農園嚴選的新鮮檸檬、北海道富良野的哈密瓜、千葉水梨等原汁製成。

另，city’super也觀察台灣啤酒市場，近年臺虎精釀等在地品牌名銷售亮眼，光是在city’super夏天1個月就能賣破上千瓶，也受到女性消費者青睞，今年臺虎精釀針對夏季，以清爽葡萄香氣為主調的「葡島太郎SON OF GRAPE ISLAND」口味，5月甫上架也相當熱銷。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障