電子商務平台蝦皮購物（Shopee）首季營收下滑和虧損逾8億美元，但其母公司冬海集團（Sea）首季營收仍超過市場預期，其美國存託憑證（ADR）價格17日在美股飆漲14％。

冬海ADR在18日美股盤中漲多拉回，下跌3％報78美元。其ADR在17日大漲，除了財報因素外，也跟投資人期待中國持續放寬管制網路產業，使多家在美國上市的中國科技公司股價上漲有關。

東南亞電子商務與電玩公司冬海集團，首季營收年增64.4％至29億美元，高於市場預估27.6億美元。但較前一季32億美元下跌9.5％，顯示過去兩年因防疫因素而推高的銷售表現正開始踏入高原期。

首季淨虧損約5.8億美元，高於前一季虧損4.22億美元，但低於市場預期7.22億美元。每股虧損1.04美元，也低於預估的1.23美元。

冬海整體業務能優於預期，主要是核心的電子商務與數位支付帳款等業務強勁帶動。儘管如此，冬海警告通膨與供應鏈等問題可能影響其業務而讓公司持續虧損。

冬海執行長李小冬指公司進入新階段，就是目前宏觀經濟趨勢和不確定性，可能短期內影響東南亞乃至全球景氣。

其旗下電子商務平台蝦皮首季營收15.2億美元，就低於前一季15.9億美元。由於物流與行銷支出增加，導致虧損8.1億美元，但虧損金額較前一季減少。

冬海把2022年電子商務營收展望，從原先89億到91億美元區間，擴大範圍在85億到91億美元區間。其企業長Yanjun Wang認為，公司仍有可能達到原先預期水準，因為東南亞經濟正走出新冠疫情影響，和區內通膨依然受到控制。

研究公司Third Bridge分析師Kristine Lau說，冬海修正營收區間預測，反映其客戶每筆下單購物金額可能有下降趨勢。