大陸央視新聞報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪18日應約同美國總統國家安全顧問蘇利文通電話時，對「美方採取的一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行」提出批評。中方對此「堅決反對，並予以有力應對」，並強調：我們說到做到。

楊潔篪表示，習近平主席同拜登總統就中美關係達成重要共識，雙方要切實落實好。同時必須指出的是，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對。美方應當言行一致，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

楊潔篪強調，近來美方在臺灣問題上的實際行動與表態大相徑庭，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到。

雙方還就烏克蘭、朝鮮半島局勢等國際地區問題交換了意見。

美國之音報導，白宮18日宣布，美國國家安全顧問蘇利文當天與中共中央政治局委員兼負責外事的最高官員楊潔篪通了電話。

白宮的聲明說，這次通話是3月14日雙方在義大利羅馬會晤之後的又一次接觸，討論的焦點是地區安全問題和核不擴散問題。

白宮還表示，蘇利文和楊潔篪還討論了俄烏戰爭和美中關係中的一些具體問題。

美國之音引述美媒報導稱，楊潔篪與蘇利文的通話，還涉及到楊潔篪所說的美國對預定在今年秋天舉行的中共二十大採取的干擾動作。

美媒引述楊潔篪16日在《人民日報》發表的文章指，北京將對華盛頓在中共二十大前為壓制和控制中國作出的任何言行「予以堅決回應」。