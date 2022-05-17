全台燒起防疫保單之亂，許多保戶收到簡訊告知，「拒絕重複投保」。基隆市議員鄭文婷也成為受災戶，她為服務處同仁投保的防疫險全數作廢，痛批人身保險沒有複保險問題，保險公司不該只想賺錢，沒有承擔風險的能力。

鄭文婷表示，原本看到別人在討論，沒想到這事竟然也發生在自己身上。疫情發生的第一年就幫服務處所有工作同仁投保防疫險，擔心大家每天接觸不同人，怕有染疫風險，後來疫苗開始接種，看到有人發生不良反應，又投保疫苗險，至今已續約過一次，但期間保險公司未曾提出複保險問題。

鄭文婷提及，保險公司只有在上個月針對疫苗險付費問題提出爭議，最終仍同意續約，自己從來沒有惡意投保，但今日看到拒絕重複投保的簡訊，令人相當惱火。她提及，大學唸保險法時，教授們就一直告訴學生，人身保險沒有複保險問題，產險公司推出以人身健康為標的的防疫險、疫苗險，被保險人當然可以重複投保。

她指出，產險公司若認為違反複保險規定，為什麼先前在投保疫苗險時，不主張此為複保險而拒絕承保，直到經過一番折騰後，才告訴保戶複保險拒絕承保，究竟是誰比較具有道德風險問題？

鄭文婷說，自己的工作每天都要小心翼翼，努力做到保護自己也保護別人，因此疫情期間也只能每天透過視訊跟家人聯絡，她認為，保險公司不應該只想賺錢，沒有承擔風險的能力，不只是這樣，還倒打保戶一巴掌，好像保戶是懷著惡意投保一般，這樣的事情真心希望保險公司必須有承擔的勇氣，更要有責任為自己的問題負責。