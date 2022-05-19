量測儀器大廠致茂(2360)2022年首季營運表現符合預期，對今年營運成長仍正向看待。投顧法人認為，由於高速運算（HPC）、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）、5G及電動車成長動能維持強勁，對致茂展望正向看待，維持「增加持股」評等、目標價252元不變。

致茂股價1月中觸及238元新高後一路拉回，11日下探152元的近17月低點，4個月修正幅度達36％，近日止跌回穩，今（19）日開低後翻紅力守盤上，最高小漲0.63％至160元，表現明顯抗跌。不過，三大法人本周迄今合計仍賣超158張。

致茂2022年首季合併營收43.98億元，季減4.17％、年增2.92％，創同期新高。營業利益8.37億元，季增14.5％、年減5.85％，創同期次高。因比較基期較高，歸屬母公司稅後淨利8.52億元，季增29.48％、年減62.1％，每股盈餘2.03元，仍雙創同期次高。

由於結束材料代理業務，致茂2022年4月自結合併營收13.24億元，較3月18.73億元減少29.3％、較去年同期14.61億元減少9.34％。累計前4月合併營收57.22億元，較去年同期57.34億元微減0.21％，仍創同期次高。

致茂先前法說時表示，量測本業的訂單需求均相當強勁健康，第二、三季營運展望良好，出貨認列高峰需視中國大陸封城對運輸物流的影響程度而定。雖然結束子公司日茂新材料的材料代理業務使營收產生缺口，但整體毛利率有望提升，降低營收減少對獲利影響程度。

投顧法人認為，致茂首季獲利符合預期，預估第二季營收將季增2％、獲利季增6％，每股盈餘估逾2.1元。成長動能主要來自HPC應用的系統級測試（SLT）與VCSEL應用的光子產品量產，可望帶動半導體／光子學部門營收季增26％。

同時，一站式解決方案（Turnkey Solutions）受惠電動車產業大趨勢發展，投顧法人上修營收預期，可彌補部分日茂新材料結束營業影響，毛利率上看53.6％。不過，由於總經不確定因素導致潛在成本上漲，將營業費用率預期調升，獲利預期低於市場共識12％。

整體而言，雖然首季面臨中國大陸封控造成的出貨中斷問題，但致茂仍看好今年營收成長前景，主因HPC、VCSEL、5G及電動車電池芯等應用需求強勁支撐，且生產維持正軌。隨著供應吃緊改善及產品設計調整啟動，預期缺料影響將在今年中旬淡化。

投顧法人對致茂展望維持正向看待，預計致茂HPC、VCSEL和電動車需求的主成長動能今明2年將維持強勁，看好今年本業獲利將成長27％，故維持「增加持股」評等、目標價252元不變。