國民黨18日突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，為選戰投下震撼彈。對於執政的民進黨將派誰迎戰張善政，有媒體人直言，國民黨沒推在地人選，因此民進黨可能另覓人選，目前被點名的有兩個人，一個是衛福部長陳時中，另一個是新竹市長林智堅，他也好奇綠營是否考慮派「奇兵」、前民進黨秘書長羅文嘉出戰。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」今(19日)表示，國民黨徵召提名張善政，可以預期，國民黨桃園地方會出現一陣子亂流，但應該不至於會有什麼大分裂，幾個主角可能有怨言，但歸隊的可能性比較大，只不過會輔選到什麼程度可能就很難說了。

對於國民黨推出張善政後，民進黨可能派誰？「逆風的烏鴉」分析認為，民進黨提在地政治人物的可能性應該已經大幅降低。如果不提在地的人，民進黨有什麼選擇？目前被點名的有兩個人，一個是陳時中，一個是林智堅，但這兩個人各有自己要面對的困境。

民進黨前秘書長羅文嘉。（圖／資料照片）

「逆風的烏鴉」指出，以個人條件來說，林智堅可能是最適合的，但他新竹市長任期還沒結束，跑去選桃園，多少會被攻擊。至於陳時中，問題之前分析過了，「現在不是他要選哪裡的問題，而是疫情能不能讓他出來選的問題」。

至於綠營有無可能推出「奇兵」？「逆風的烏鴉」分析，爆發潛能最大的是羅文嘉，這個名字很久前有人提過，但這陣子幾乎銷聲匿跡，不曉得民進黨裡是不是有思考過這個名字，但他認為，如果羅出來，會造成相當的效果。

「逆風的烏鴉」指出，首先，羅文嘉雖然出身是陳水扁幕僚，但長期以來並不是意識形態先鋒型的人，這對桃園的整體生態是討好的。第二，其實羅文嘉就是桃園人，而且是客家人，當年台北縣長選輸後，他就回桃園「種田」去了。

第三，羅文嘉的選戰經驗是很豐富的，大型選戰打過不少，2020年當民進黨秘書長，更是逆風幫蔡英文勝選，顯見他在選舉方面是有一套的。第四，羅雖然是政壇「老將」，但年紀不大(1966年生)，而且和政治圈「若即若離」，對選民來說，不至於是讓人「看膩」的老屁股。第五，其實羅可以被拿來打負面選戰的爭議並不多。

不過「逆風的烏鴉」也表示，羅文嘉這個人選是否有入民進黨的考量之列，還是很難說。整體說來，自從「十一寇事件」後，民進黨裡看羅文嘉的眼光有點怪，似乎多了點他不受控的感覺，回民進黨接秘書長，看起來也是那時民進黨沒啥招了。如今桃園有贏的機會，是否會給羅文嘉出來戰，目前沒人討論過，但「逆風的烏鴉」認為，羅會是一個「表面張力」很大的人選。