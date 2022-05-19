藍心湄充當攝影師。（TVBS提供）

藍心湄帶領團隊替素人進行改造。（TVBS提供）

TVBS《女人我最大》即將滿20周年，藍心湄為了節目的新單元出外景，時尚教主帶著最堅強的「女大頂尖造型團隊」魔髮師 Ryan、化妝師 Vincent跟造型師邱美寧，替素人打造全新LOOK。

本次要改造的對象是「球壇第一帥」的女排隊長「阿非」陳菀婷，在朋友眼中的她，是一位「180公分的路人」，藍心湄說：「阿非想被改造的出發點，是因為希望更多人關注女排，這個使命感，就夠感人。」阿非說自己從未穿過女裝，尤其是短裙或是高衩短褲，曾有教練詢問她要不要轉打「沙灘排球」，但她卻因為要穿運動內衣加三角褲而拒絕。

這次阿非願意來參予「素人改造計畫」完全是為了球隊，藍心湄幫忙發聲：「台灣的運動員很辛苦，在國際上有獲得好成績，但卻沒有一個有明星特質的球員來幫忙宣傳。這次希望透過老師的巧手改造，讓更多人知道台灣女排有多厲害。」

造型師邱美寧透露這次改造的有些高難度，必須說服阿非嘗試平常不會穿或是不會做的事情，讓她突破內心的不安全感，邱美寧也信心喊話：「我會用『愛』來說服她。」 阿非面對鏡頭超害羞的，藍心湄教導她：「如果妳很緊張，就把我們當球，拿出在球場上的自信。」大改造的成果，將於明天（20日）晚9點在TVBS歡樂台播出。