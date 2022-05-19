天津新冠肺炎疫情升溫，當地通告將在全市範圍開展新一輪全員核酸檢測，周六（21日）早上6時起，居民「保持原地相對靜止」，據安排到指定地點核酸檢測。另外，天津已至少38個地鐵站因疫情防控臨時關閉。

天津18日新增7例本土確診、26例無症狀感染者。自5月15日，天津本輪疫情4天內已累計57例病例。

據天津市疫情防控指揮部發布第12號通告，為保障人民群眾生命安全和身體健康，強化重點人群潛在風險摸排力度，檢視疫情防控工作成效，科學高效應對傳播風險，決定將在全市範圍開展新一輪全員核酸檢測。

通告要求，周六早上6時起，居住在天津的全體居民，「在當時居住地保持原地相對靜止」，根據各區防控指揮部的統籌部署和街道（鎮）、社區（村）的組織安排，到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。當日午夜前完成全市域內全員核酸採樣和檢測工作。

同時，全市各級機關、各級各類企事業單位要支持和保障人民參加全員核酸檢測，各區防控指揮部真正做到「應檢盡檢、不落一戶、不漏一人」。

對於未在規定時間內參加核酸檢測的居民，健康碼調整為「橙碼」，完成核酸檢測且結果呈陰性後轉為「綠碼」。

通告呼籲居民積極配合採樣，「不恐慌、不造謠、不信謠、不傳謠，對拒不配合、不支持核酸檢測、擾亂秩序、瞞報、謊報、偽造訊息的人員，公安機關將依法從嚴追究法律責任」。