因應近日疫情天津宣布延期舉行春季高考，卻規定陽性感染考生不得參加考試引發廣泛爭議後，當局一夜間急忙改口，將「不得參加考試」修改為「不在常規考點參加考試」。但依舊引起眾多大陸網民不滿，「這是直接要把孩子毀了嗎？」、「亂作為應該進行處分」，更稱學子十數年的努力抵不過空口白牙幾行字，如果沒有輿論發酵，是否就就沒有機會參加高考了。

據大陸《健康時報》報導，天津市本輪疫情自5月15日起，連續4天累計新增57宗陽性感染者。而天津市春季高考網18日發布公告指，受疫情影響，天津春季高考將延期至6月12日舉行。

值得注意的是，公告第7條明確規定，考生若有以下情況則不得參加考試，包括新冠肺炎陽性感染者、密切接觸者、密接的密接、天津健康碼為「紅碼」、正處於集中隔離、居家隔離狀態，以及處於天津市封控區內等。

相關公告一經發布就引起軒然大波，並讓當地官方「一夜改口」。19日凌晨可發現天津考試院已將公告中的「不得參加考試」修改為「不在常規考點參加考試」。