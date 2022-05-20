中央流行疫情指揮中心預測本土疫情將在5月下旬達到高峰，為降低學生染疫風險，澎湖縣政府20日宣布，澎湖高級中等以下學校及公立幼兒園自5月23日至27日暫停實體課程，採取遠距教學；私立短期補習班比照辦理，私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課則尊重各園彈性決定。

教育處長蘇啟昌表示，針對學童在家無人照顧、於家中遠距學習有困難、弱勢學生或有其他特殊需求者，仍可選擇到校上課；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，學校如有需求則可向本縣教育網路中心提出，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

私立短期補習班暫停實體課程期間仍得實施線上教學或錄製影片等方式提供教學服務，學校採用線上教學不到校期間，弱勢學生(低收、中低收及老師認定)之相關午餐費用比照寒暑假弱勢學生補助辦理，如因家庭照顧因素須到校，學校仍需協助供應午餐，廚房工作人員仍維持正常上班，學校請協助調整進行廚房相關工作，相關經費由110學年度第2學期午餐相關補助款項支應。

教育處指出，有關5月24日國小5年級學生學習能力檢測則延後1週，改於5月31日辦理。疫情瞬息萬變，目前疫苗還是因應日趨擴大的疫情的利器，國中小以下學校於暫停實體課程期間，有關衛生單位已排定滿5歲至17歲兒童及青少年之BNT COVID-19疫苗校園接種時間如期施打，請各學校務必通知學生屆時到校接種，亦請學校於疫苗接種前後加強衛教宣導說明。