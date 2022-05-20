中華亞太菁英交流協會民調顯示，61.4％民眾願在共軍犯台時為國而戰，但國民黨和民眾黨支持者不願意的比例較高。另外，68.5%的民眾支持疫後恢復兩岸交流。

中華亞太菁英交流協會今天公布「蔡英文總統就職6週年滿意度」民調顯示，若中共對台採取武力侵略，有 61.4%國民願意為保衛國家而戰，25.1%則持相反意見。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝認為，61.4%已是相當高的比率。他引述WIN/蓋洛普國際調查（Gallup）一份2015年歐洲民眾願為國而戰的民調，指出當時烏克蘭的比例為59%、瑞典為55%、芬蘭則高達74%。

兩岸政策協會研究員吳瑟致則表示，這個趨勢和俄烏戰爭情勢有關。他說，即便中國長期試圖製造台灣的恐戰心理，但俄羅斯目前陷入戰事泥沼，讓台灣民眾對國際和兩岸情勢有不同的想法，在國防自信和國家認同上有所提升。

值得注意的是，這項問題的回答狀況，呈現政黨認同的分歧。台灣世代智庫執行長陳冠廷指出，認同國民黨的受訪者中，有49.8%不願在兩岸發生戰爭時為國而戰；認同民眾黨的民眾，也有47.6%。

雖有超過6成的民眾願為保衛國家而戰，但也有68.5%的民眾，支持兩岸在疫情穩定下，逐步開放交流，並放寬中國大陸人士來台的管道。且不同政黨認同的受訪者都普遍支持。

陳冠廷認為，這顯示兩岸關係仍可能朝發展的方向前進，不一定走向仇視。林廷輝也呼籲北京正視台灣主流民意，勿在中共20大前冒進破壞和平。

另外，陳冠廷也指出，鑑於西方國家在俄烏戰爭中對烏克蘭提供不對稱武器和經濟制裁等支援，本次民調不同於過去詢問民眾是否相信美國會在台海戰爭時出兵支援？而改問：是否認為國際會有「實質支援」？對此，有54.5%的受訪者持正面意見。

他認為，這樣的表述，較不會對國際社會傳達錯誤的台灣民意意象。

台灣智庫諮詢委員董立文則提醒，許多問題中仍有相當數量的不同意見，為了台灣健康發展，執政者仍應關注不支持的民意，以達成更廣泛的台灣共識。（編輯：唐佩君）1110520