520有「我愛你」諧音，今年這天適逢黃曆「宜嫁娶」好日子，台南市20日終於有一項喜氣十足的數字甩開疫情陰霾，這天登記結婚的新人為558對，創下4年來單日新高，其中有8對同婚應景登記。

台南市結婚數11年來逐年下滑，自2011年有1萬2000多對新人結婚，2021年僅8000多對登記，10年前後對比，1年一口氣少了4000對新人，離婚率10年來則維持每年約4成左右，未見漲跌。近年願意結婚生子者實屬不易，政府不斷祭出鼓勵措施提高意願。

往年520這天，因為「我愛你」浪漫諧音，登記結婚數都會較平日稍高，今年更創單日4年來新高。根據台南市民政局統計，台南市2019年在520登記結婚數為230對、2020年為488對、2021年為373對，今年暴增為558對，其中同婚者也有8對（男男2對、女女6對）。

甩開確診數字屢創高峰的負面陰霾，台南市今年520這天增添喜氣。台南市民政局解釋，除了浪漫的「我愛你」諧音加持結婚意願，主因今年這天適逢黃曆「宜嫁娶」、「祈福」「求嗣」「安床」的大好日子，不但年輕人喜歡這天，長輩也認同農曆的習俗，加上一整天的好天氣，才創下新高的結婚數。

台南市520這天登記前3名的行政區為永康70對、東區69對與安南區62對，另外府北戶政事務所以興濟宮註生娘娘加持有「早生貴子」含意的金鏟做為登記贈品，獲51對新人青睞，來了不少跨區登記者，登記對數創下歷年新高。