美股歷經連日暴跌，道瓊指數週三暴跌逾千點，引爆投資人恐慌賣壓。10年期美債殖利率降至2.842%，美股周五（20日）一甩前幾日頹勢反彈，3大指數早盤開高，道瓊工業指數一度漲逾200點，那斯達克指數漲超過1%，台積電ADR漲約1.3%。

截至台北時間21點52分，道瓊工業指數上漲186.06點（或0.6%），暫報31439.19點；那斯達克指數上漲98.28點（或0.86%），暫報11486.77點；標普500指數上漲30.55點（或0.78%），暫報3931.34點；費城半導體指數上漲9.14點（或0.32%），暫報2899.47點。

5大科技巨頭齊揚，臉書漲逾2.5%，蘋果、谷歌、亞馬遜和網飛均有超過1%的漲幅；半導體類股方面，英特爾小跌0.4%，輝達下跌1.46%，艾司摩爾漲逾2%，台積電ADR和聯電ADR則漲1.3%。