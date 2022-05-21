智利一名男子在整理父親遺物，意外發現一本存有大筆資金的存摺，計入利息和通膨，如今價值估計超過10億披索，相當於120萬美元（折合新台幣約3565萬元），然智利政府並不承認存摺效力，讓這名男子氣得與政府展開一連串訴訟。

路透社報導，智利男子伊諾霍薩（Exequiel Hinojosa）的父親於1960年、1970年代為了買房，拚命賺錢存了14萬披索，而這本存摺塵封在盒子裡數十年都沒有人知道，直到兒子伊諾霍薩整理遺物才意外翻出。

然而，通常這類存摺都會被認定為「一文不值」，但伊諾霍薩尋得的這本存摺不同，上面有個特別的註記「國家保證」，也因此，伊諾霍薩為確認存摺的效力，與政府大打官司，一路打到最高法院。

伊諾霍薩說，「這筆錢是我們家的，他（父親）辛苦工作才把錢存下來」、「我從沒想過這會變成對國家的訴訟」。

歷次的判決都對伊諾霍薩有利，但政府每次都提出上訴，目前來到終審法院的判決，將決定這本百萬美元存摺的命運。

伊諾霍薩表示，「若司法系統、最高法院、上訴法院，都作出對我有利的判決，剩下就只是支付款項的問題而已」。