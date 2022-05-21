昨天法網會外賽傳出大好消息，我國男單好手「夜市球王」曾俊欣在會外賽以6：3、6：3擊退德國選手史泰比(Cedrik-Marcel Stebe)，成功取得會內賽資格，成為台灣男網史上第4人，前面有王宇佐、盧彥勳與莊吉生，接著他立刻要在明天進行會內賽，與葡萄牙選手索薩(Joao Sousa)展開較量，令人期待！

曾俊欣昨天以兩個6：3輕鬆擊退德國選手史泰比，闖進法網正賽，讓這次賽事增添不少看頭，前7局雙方合計上演4次破發，而曾俊欣快馬加鞭在第8局再破對方發球優勢，取得5：3的領先，最後成功拿下首盤。次盤曾俊欣在1：1後連拿兩局取得3：1領先，接著順利再以6：3贏球，取得本場比賽勝利。

曾俊欣在會外賽狀況極佳，首戰面對法國地主選手卡佐(Arthur Cazaux)，開賽就氣勢如虹連拿4局，盤末再破發先馳得點；次盤前兩局雙方互保後，曾俊欣再度發威，一口氣連下5局，72分鐘就以6：1、6：1收下勝利，第二戰強碰同胞莊吉生上演「寶島內戰」，以7：5、6：4艱苦勝出，最後則淘汰史泰比。

曾俊欣也成我國史上首位3連勝殺入會內賽的新星，這次他被排在男單下半區，首戰將面對葡萄牙索薩，對方目前世界排名第79，多次打進法網次輪，也和曾俊欣有過交手紀錄，2019年邁阿密名人賽索薩以6：4、7：5贏球，曾俊欣這次得到復仇機會。此外下半區還有麥維德夫(Daniil Medvedev)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)等人坐鎮。