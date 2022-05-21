新冠肺炎疫情肆虐2年多，桃園國際機場運量從2019年4869萬人次，到去年剩下91萬人次，連帶嚴重影響桃機公司收入，不只基本營運困難，還有推動中的第3航廈、第3跑道等1400多億元工程款，因此向行政院爭取增資。交通部證實，行政院初步同意分4年協助桃機公司增資600億元，最終結果仍待核定。

受疫情影響，桃機客運量自2020年3月起急速下滑，去年僅約91萬人次創歷史新低。桃機公司收入大幅減少，近3年累計虧損將達113億元，截至5月已舉債超過100億元，需透過貸款以支應營運所需。

長期建設部分，推動興建中的第3航廈與第3跑道，所需近1500億元經費，機場公司表示，短期內確實有必要由政府協助，以利因應疫後國家發展及經濟觀光所需。

桃機公司董事長林國顯指出，這2年多桃機公司都處於虧損，2020年虧損13億元、2021年虧損39億元，今年看起來還是會虧損。他說，桃機的工程進度超前，行政院也很支持桃機爭取的增資。

桃機公司說明，行政院初步同意增資之600億元，預計將分4年編列撥補，交通部已於今年5月初將增資需求陳報行政院，目前尚待行政院核定，未來亦將視運量回復狀況及機場公司的營運滾動調整協助。