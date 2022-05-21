嘉義縣新港國中學生林鈺芯成了2個哥哥最佳的照護員兼玩伴。（讀者提供∕呂妍庭喜義傳真）

嘉義縣新港國中學生林鈺芯在校成績或參賽表現也十分傑出，堅定以樂觀態度，把握生活中的幸福點滴。（讀者提供∕呂妍庭喜義傳真）

嘉義縣新港國中學生林鈺芯來自新住民家庭，家庭收入不穩定，從小就要照顧患有肌肉萎縮症，已無法正常行走的2位哥哥，陪伴哥哥的日常常引來異樣眼光，她卻說一家人能聚在一起，是最大的幸福與滿足，近日獲總統教育獎的她，表示未來要報考軍校，以減輕家庭經濟負擔。

林鈺芯原本是家中備受寵愛的么女，因哥哥們陸續在國小一、二年級時發病，之後因肌肉萎縮程度加劇，不但不能行走，生活也無法自理，林鈺芯成了2個哥哥最佳的照護員兼玩伴，下課後就協助爸媽照顧兄長、分擔家務，她從不抱怨，在校成績或參賽表現也十分傑出，堅定以樂觀態度，把握生活中的幸福點滴。

由於林父患有遗傳性糖尿病，每天三餐都要打島素控制血糖，加上肝病須長期就醫，家中經濟多半靠從大陸遠嫁來台的母親栽種小番茄餬口，收成所得還得先償還借貸，加上種水果是看天吃飯，林家收入並不穩定。

如此生長背景，懂事的林鈺芯早已規畫報考軍校，一來減輕父母經濟負擔，二是軍校一畢業就有穩定工作與收入，還能為社會貢獻心力，得到總統教育獎，林鈺芯感念一路以來社會各方的協助，讓她一家有安穩處所居住，她可以安心上學，自我期許要把這分善念傳遞下去，幫助更多人。