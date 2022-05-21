第22屆「神農文化祭」活動今晚在三重先嗇宮登場，雖因疫情緣故縮小規模，但為期6天活動仍延續傳統科儀、民俗表演、國樂及合唱團表演、傳統米食推廣等，並將在25日以車巡、徒步方式遶境三重主要幹道。新北市副市長謝政達今也前往參拜，廟方也宣布要加贈2200支快篩劑給三重區公所。

謝政達表示，先嗇宮已有268年歷史，為三重區唯一市定古蹟、最古老廟宇，平時推動公益活動不遺餘力，除了捐贈給市府居家關懷箱，也捐贈2000公斤洗手乳給三重27所學校，今又致贈千支快篩劑給區公所，秉持著神農大帝的精神，積極推動公益，相當熱心。

民政局長柯慶忠表示，神農文化祭源自於三重埔大拜拜，雖然現在已不見以往大拜拜的盛況，但為感念神農大帝的保佑，先嗇宮近年也將傳統宗教習俗轉型成文化祭，希望融入藝文活動，發揚神農大帝救世渡人精神，也提升大眾對傳統宗教信仰的認識。

先嗇宮董事長李乾龍說，神農文化祭是三重的特色活動，也是北台灣的重要慶典，雖然因疫情縮小遶境、活動規模，但即日起至26日，廟方仍會邀請藝文團體輪番演出，包含歐陽慧珍舞蹈團的精彩舞蹈、漢陽北管劇團「落花河」、薪傳歌仔戲劇團「山伯英台」及先嗇宮青少年國樂團與合唱團演出等表演，希望一同推廣藝文。

另外，25日登場的「神農大帝出巡遶境祈福」，廟方也會做好嚴謹的防疫措施，規定參與人員全程戴好口罩，並完成3劑疫苗接種，沿途禁躦轎腳，也呼籲民眾遶境過程中遵守防疫規定。