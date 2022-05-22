半導體測試介面廠穎崴(6515)股價3月底觸及479元的近14月高點後拉回，10日下探319.5元，由於1個半月急跌近33.3％，近日止跌回升，20日開高後在買盤敲進下放量走高，終場勁揚5.55％、收於380.5元，單周上漲7.03％，三大法人亦偏多操作，合計買超423張。

穎崴2022年首季合併營收8億元，季減15.21％、年增46.53％，創同期新高、歷史第五高。營業利益1.3億元，季減52.97％、但年增達1.14倍，為同期次高。配合業外收益躍增挹注，稅後淨利1.19億元，季減49.49％、但年增近1.62倍，每股盈餘3.52元，雙創同期新高。

穎崴2022年4月自結合併營收2.24億元，雖月減12.06％、降至近11月低點，仍年增達21.47％，改寫同期次高。累計前4月合併營收10.25億元、年增達40.19％，續創同期新高。

穎崴指出，由於上海封城防疫，使子公司磐時電子3月底至4月未能及時開立發票及立帳，相關營收因而延遲認列，但預計不影響第二季整體營收。

穎崴先前指出，受惠5G及高速運算（HPC）等應用，市場對高速、高頻的高階測試治具需求與日俱增，美系大客戶產品多屬高階應用，毛利與產品均價（ASP）較高，配合台灣智慧手機應用處理器（AP）客戶逐步穩定出貨，今年營運將更關注客戶結構與產品組合。

雖然近期消費電子產品銷售動能趨緩，但英特爾、輝達、超微等國際大廠已開始推動新一代繪圖晶片（GPU）產品世代交替，本季起將開始放量出貨。穎崴受惠GPU高階測試底座訂單陸續出貨，法人看好營運將逐季旺到年底，全年營收及獲利將創下新高紀錄。