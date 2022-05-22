有員警因開單遭民眾攻擊！新興分局警備隊今在前金區中華三路與七賢二路口發現一輛砂石車違規行駛在管制路段，沒想到坐在副駕駛座的蔡姓男子一下車就狂罵髒話，警方依妨害公務罪現行犯將人逮捕，但他還是很不配合，甚至出拳攻擊員警，導致員警右臉、右胸受傷。

新興分局警備隊2名員警22日8時55分巡邏到前金區中華三路與七賢二路口時，見一輛砂石車違規行駛管制路段，便上前攔查，由於該路段需要事先申請才能行駛，加上上路時也並非規定時間，警方依《道路交通管理處罰條例》第60條掣單舉發，可罰900元至1800元。

這時坐在副駕駛座的58歲工程行老闆蔡姓男子相當不滿，下車後開始用不雅字眼辱罵員警，警方多次勸阻告誡他仍不停止，因此依妨害公務罪現行犯將人逮捕。

逮捕過程中蔡男還不斷抗拒，甚至出拳攻擊，導致劉姓巡佐右臉、右胸受傷，警方隨即使用辣椒水壓制，全案依法偵訊後移請高雄地檢署接續偵辦。