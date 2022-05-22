53 歲的烏克蘭戰地女兵記者泰伊拉(Taira)既是軍醫也是戰地記者,她透過頭盔上 的攝影機紀錄所見的到一切,再偷偷的將記憶卡運出給美聯社,容量達到 256GB 之多。她拍攝的影片紀錄了馬立波(Mariupol)的戰況,包括醫院裡令人痛心的傷患急 救過程。泰伊拉的丈夫說,她已被俄軍俘虜,目前下落不明。

美聯社報導,泰伊拉原名尤利亞•佩芙斯卡(Yulia Paievska),泰伊拉是她在遊戲「魔獸世界」的暱稱。在三月份，泰伊拉與記者團隊穿過了十幾個俄羅斯檢查站，期間經常被俄羅斯搜查個人隨身物品，而泰伊拉將隨身碟藏在女性衛生棉條中才避過搜查，成功交給美聯社的接應人。

然而，泰伊拉已被俄羅斯軍俘虜。俄羅斯廣播公司還播放她的影片， 並指責她試圖逃離這座城市，將她形塑成城市的叛徒。因此美聯社決定發表她所拍攝的戰爭影像紀錄。

Ukrainian medic is captured after documenting war

在一段醫院的影片中，可以看到醫務人員正在搶救因砲擊而重傷的小男孩，然而小男孩沒能活下來，當心電儀發出嗶嗶聲時，鏡頭捕捉到了她的抽泣聲。然後她以手閉上了男孩的眼睛。

相似的影片還很多，比如泰伊拉正在照看一名男子受傷流血的臉，眼瞼幾乎睜不開，必須小心的撥弄以查看傷勢。

她被綁架(或說俘虜)已65天，烏克蘭試圖以換俘的方式將她救出，但談判進行的並不順利，俄羅斯官方媒體試圖要脅泰伊拉，要她講出對俄羅斯有利的說詞。

她的丈夫普扎諾夫(Vadim Puzanov)說：「最擔心的就是她被要脅著說出違心之論，就自己所知，俄國試圖指控一名志願醫生犯下各種罪行，包括販賣器官，這已經是一種令人髮指的宣傳。」

戰爭至今長達三個多月，烏克蘭醫務人員、醫院和醫療機構一直是俄羅斯軍隊的打擊目標。