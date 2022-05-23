立法院院會預計24日處理NCC委員的人事同意權案，立委蔡璧如、高虹安、財團法人21世紀基金會以及中華傳播管理學會今召開「嚴格把關NCC委員」記者會，針對明日NCC新委員的表決，呼籲應暫緩表決，先釐清未來數發部與NCC的權責分工，不要把立法院當成橡皮圖章。

民眾黨立委蔡壁如表示，NCC已經違背當初組織法中規範的宗旨，一個堂堂的獨立行政機關已經被民進黨搞到公信力蕩然無存，新委員王正嘉專長為「網路言論與刑法」，難道是在預告NCC未來的工作重點在言論審查、認知作戰指揮中心嗎？直言這份名單是把立法院當橡皮圖章，並質疑NCC還有存在的必要？

民眾黨立委高虹安表示，回顧近期NCC主委的作為指出，NCC對於特定立場新聞台不予換照、公然圈選公廣集團下的特定新聞台進駐52頻道、間隔10年發給執照的電視台卻屢屢違反公司治理原則等等，都彰顯了NCC難以維持合法、合理、公正的的監理專業。

高虹安更表示，華視字幕接連出錯反映的治理問題向陳主委提出質詢，可以看到主委僅表示確實有不當之處，卻未能展現監理的決心，導致華視的字幕到現在還在錯誤進行式，這些事件在在顯示NCC至今沒有辦法落實一致的裁罰基準，換句話說，實際上NCC是不合格的「獨立機關」。

文化大學教授莊伯仲指出，現在幫NCC說話很難，就像幫罪大惡極的死刑犯說話一樣需要很大勇氣，NCC的獨立性一直受到質疑，多數民眾認為NCC不夠獨立，主因包括府院黨沒把NCC當獨立機構、現任主委陳耀祥偶有突兀言行、NCC會雙標，從處理中天、鏡電視與華視爭議就可以看出，以及NCC裁罰案件常遭法院打臉等。

元智大學教授周韻采表示，數發部成立在即，被提名的3位新委員使否清楚自己任期內會面臨的變動，清不清楚自己跟數發部未來的工作分工。政府提出這樣的委員名單，有沒有符合自己未來對於數發部還有NCC的分工規畫，還是單純地一個蘿蔔一個坑，想辦法填滿就可以交差。

台藝大賴祥蔚教授對新委員提出五大疑問，包含落實憲法保障之言論自由、黨政軍退出媒體、促進通訊傳播健全發展、媒體專業自主，以及確保通訊傳播市場公平有效競爭，質疑NCC與新委員是否真的作好準備，能夠回答上述五個問題，讓要投票的委員能充分理解。