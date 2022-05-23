花蓮縣內兒童BNT疫苗接種期程配合暫停實體課程，調整至30日開打，並微調5歲幼生疫苗接種方式，由自行向衛生所預約，改為校方協助造冊，並安排集中接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣高中以下學校，這周暫停實體課程，改採線上教學，原訂在本月26日至6月2日啟動5至11歲兒童BNT接種規畫，則延到本月30日至6月7日開打，縣府亦微調幼兒園滿5歲幼生接種流程，國小附設幼兒園配合國小造冊施打，鄉鎮市立幼兒園與私立幼兒園，園方造冊後，集中在鄰近的國小接種。

縣府教育處代理處長翁書敏指出，縣內幼兒園滿5歲幼生若欲接種兒童BNT疫苗，原先須由家長自行向各鄉鎮市衛生所預約施打，後經討論，決議比照國中小與高中集中施打疫苗方式接種，期程亦規畫在本月30日至6月7日。

翁書敏表示，國小附設幼兒園部分，會配合國小造冊施打，鄉鎮市立幼兒園及私立幼兒園部分，由園方造冊會，將集中在鄰近的國小施打，並視實際接種意願，進行彈性調整。至於年滿5歲未就讀幼兒園者，衛生局則會另外寄送接種通知書。

縣內高中以下學校即起至27日止暫停實體課程，改採線上教學，各校已於上周普發快篩試劑給每位同學，翁書敏表示，30日復課當天，學生務必先進行快篩，結果呈陰性才能返校，另，因故無法在上周取得快篩試劑者，即起可至學校或到鄉鎮市衛生所領取。

此外，花蓮今新增1033例確診個案，累計2萬3110人確診及22例死亡個案，由於中央今指出，花蓮為全國累積死亡個案第8高的城市，也讓不少民眾質疑縣內死亡比例是否偏高。

對此，衛生局長朱家祥表示，中央公告花蓮累積22例死亡個案，實際上已有28例，因目前還在判斷死因，才會出現數據誤差。經分析28例死亡個案發現，男性16人，女性12人，65歲以上佔總個案數78.6％，75歲以上則是60.7％，且高達89％罹患罹患慢性病，如癌症、中風、慢性洗腎、肺病等，甚至還有半植物人狀態者，且其中43％已簽署放棄急救書。

朱坦言，縣內65歲以上長者人口佔總人口數18.6％，屬高齡社會，加上縣境有不少長照及老福機構，收治許多患有慢性病的長者，因長者整體比例高，這波疫情對長輩傷害較大，因此死亡率也較高。至於年輕的死亡個案，則多因未接種疫苗，因此仍呼籲民眾務必施打疫苗。