今(23)日於桃園市議會進行第二屆第7次定期會市政總質詢，朱珍瑤議員針對疫情高峰孩童權益以及數位學習、長者權益提出質詢。

朱珍瑤議員表示，這一波的新冠肺炎疫情，讓大家看到臺灣過去自豪的醫療能量備受考驗，包含在桃園以及臺灣部分縣市都出現兒童就醫不及造成生命財產損失的憾事。包含桃園以及全臺灣嬰兒病床一直都非常的不足，雖然桃園有規劃兒童急診就醫通道，但是各階段的幼兒成長發育及所需要的醫療資源都非常的不同。在高雄則是明確的公布哪些醫療診所可以收治3個月以下或1歲以下的嬰兒、哪些診所沒有這樣的醫療能量，可以讓市民遇到緊急狀況需要自行送醫的時候有所參考，桃園市政府也可以再將兒童就醫通道的年齡層細分，讓市民參考。

面對疫情，除了第一線醫療人員面臨巨大壓力外，面對工作和育兒兩頭燒的家長也是首當其衝，尤其對於國小及幼兒園的孩子進行快篩的時候，小孩的痛苦也讓家長紛紛難過掉淚，甚至操作失敗浪費珍貴的快篩。肯定桃園市政府第一時間就購買了10萬計的唾液快篩發放給幼兒園使用，但是桃園有15萬的幼兒園學童，甚至加上國小低年級的學童，市府應該擴大採購，協助家長及幼兒好好度過這一波疫情高峰。

對家長來說，影響最大的莫過於陷入了小孩停課3天的無限輪迴，因為中央的政策模糊，小孩預防性停課期間已經拿不到任何證明可以跟公司請假，造成了家長與公司之間的關係緊張，市府應該建立一套簡便的流程，至少第一時間提供家長資料可向公司證明，也應該鼓勵公司於疫情期間從寬認定請假申請的程序。而因為中央政策的不負責，在小孩預防性停課期間，家長不僅只能請沒有薪水的防疫照顧假、原本有投保的保險也因為政策改變而請領不到，等於是蠟燭兩頭燒，也希望市長可以針對家有6歲以下家庭甚至12歲以下家庭提供實質上的薪資補貼。

昨天國中會考剛結束，在疫情期間大家都知道不得不的線上教學，一定會影響學童的學習成果。今年班班有冷氣已經達成，兩個月後教育部也推動生生用平板的政策，我們學校的資訊組長幾乎無法負擔大量增加的平板設備，而且桃園市學校的資訊組長也幾乎都由校內老師兼任，除了保管還需負擔管理維修的責任，市府應該要統籌性的來規劃專業的管理與維護人力，以保障學生使用器材的品質。另外新課綱納入的資訊科技課程，因為校園的薪資與業界差距非常大，加上各學校幾乎只願意開代理教師缺，很難吸引相關背景的資訊人才投入，市府在推動資訊課程與資訊設備的時候，除了硬體更需要注意到師資的培育。

面對人口的老化，以及青年人口大減所造成的勞動力大減，市府也應該積極的推動高齡就業的方案，且根據調查臺灣高齡的勞動參與率遠比鄰近國家低得多，我們面對少子化過去總是在談論如何的催生，卻忽視對總體勞動力以及經濟力的殺傷力，如何增加桃園高齡人口的勞動率，將會是面對少子化浪潮穩定社會經濟的關鍵。

這次的疫情許多長者前往診所施打疫苗，卻發現診所的無障礙設施十分有限，根據監察院的統計，大約有1/3的基層診所沒有具備完善的無障礙設施。衛福部新修訂的診所設置標準雖然將無障礙設施納入考量，卻沒有納入過去已經設立了診所，希望市府可以推動相關的協助和輔導措施，逐步讓桃園市每一個診所都達到全齡友善的目標。

而根據長者的死因統計，跌倒高居65歲以上長者事故傷害死亡的第二位，在衛福部以及桃園推動的長照輔具及居家無障礙環境改善措施裡面，只針對長照管理中心評估長照等級二級以上等其他條件，市府應該研議放寬、甚至推動到宅防跌輔導小隊，到有需要的長者家裡，不僅可以維護長者的居家安全，也可以減少救護資源的浪費，一舉多得。