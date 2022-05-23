謝京穎跟許仁杰因懼高症在吊橋上有親密舉動。（民視提供）

謝京穎跟許仁杰在吊橋上拍戲。（民視提供）

謝京穎跟許仁杰在吊橋上拍戲。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》最新情侶檔即將上線，劇中謝京穎的媽媽范瑞君得知喜歡她女兒的許仁杰變成集團的CEO，就安排女兒謝京穎跟許仁杰在平溪不期而遇，結果兩人因懼高症在吊橋上有親密舉動，被范瑞君誤以為兩人愛意萌芽，過程笑料百出。因當天天氣一下出大太陽、一下大雨，讓拍攝時間一直延宕，最後2人也因站在吊橋上拍攝太久，導致雙腿發軟，謝京穎肩頸還因此曬傷。

許仁杰表示因為要飾演懼高症，一直催眠自己很怕高，等到外景結束發現自己雙腳不自覺顫抖，甚至開車要回家還明顯感受到雙腳「鐵腿」。他說，吊橋這場戲也確認劇中角色Jason是媽寶，因為Jason有懼高症，所以ㄧ走上吊橋就雙腿發軟，加上當天拍攝都沒有遊客，所以吊橋晃得更厲害，讓他脫口而出：「媽！我想回家，快帶我回家！」許仁杰也分享因為看橋底會緊張，所以劇本要求要盯著謝京穎的胸部，所以兩人就套招想說玩趣味一點的，只要他一看她的胸口，巴掌就打過來，讓謝京穎說「第一次演戲遇到有人要求我打他巴掌的」。

當天穿神似「仙度瑞拉公主」的謝京穎表示，她跟范瑞君超有默契，同色系一起出場，也讓許仁杰驚呼不愧是母女，默契十足；她難得想Cosplay一下，竟然洋裝跟外景準備的大陽傘撞色，讓她直呼超好笑。

她說，雖然當天天氣因素，導致拍攝走走停停，但大家的心情都很愉悅，因為看到天然美景，整個心情都放鬆不少，「尤香琪」的烏雲都飛走了一樣。被問劇中會不會開始跟許仁杰談戀愛，謝京穎表示接下來就看劇情發展，應該很有可看性。