許仁杰和謝京穎為一夜情爭論，全被范瑞玲聽見。（民視提供）

許仁杰做勢躲進洗衣機逃避姦情，相當搞笑。（民視提供）

許仁杰婚姻幸福美滿，他常在臉書曬出與兒子「多米哥」的可愛互動，儼然有子萬事足。但今日卻爆出「睡人妻」消息，原來是他入主台8《黃金歲月》飾演從新加坡歸國的風流浪子Jason，在酒吧認識香琪，兩人酒後發生一夜情，許仁杰「暈船」窮追不捨，還上演「灰姑娘」劇碼，拿著香琪留下的高跟鞋到處尋人，才意外發現對方早已是人妻，甚至意外同桌人妻丈夫，嚇得他躲進陽台把頭塞進洗衣機，相當搞笑。

許仁杰說三人同桌吃飯的戲碼演來真的非常緊張，好像被抓包一樣，「而且整場戲避免眼神交流，在餐桌上低著頭一直吃飯，結果拍完才發現嗑了三大碗白飯！」導演設定飾演香琪的謝京穎，因為想躲避當下的尷尬跑去陽台，而許仁杰也尿遁在陽台與謝京穎碰面，沒想到兩人對話全被謝京穎媽媽范瑞君聽到，過程中讓他緊張到打開洗衣機想躲進去。許仁杰說雖然都知道劇情，但要被發現「他睡了人妻」的時候，還是會很緊張。

許仁杰表示自己可以理解小孩玩捉迷藏把棉被蓋頭一樣的鴕鳥心態，這場戲他甚至把頭伸進去洗衣機，而謝京穎一看到還把洗衣機的蓋子蓋上，荒謬又逗趣的場面，讓全場的工作人員笑到歪腰。謝京穎說很感謝導演靈機一動，把這場戲改到陽台，讓她跟許仁杰的互動更活潑生動，而許仁杰笑說這一場戲好像被「抓姦在陽台」，有點好玩又可愛，尤其熱愛美劇的他很常發現男女主角經常在陽台談戀愛，很開心在台劇八點檔也能小玩一下。