去年新北市何姓咖啡商遭行刑式狙殺命案，檢方認定幕後主謀許杜群，因懷疑製毒資訊遭何男洩漏，夥同至尊盟尊合會會長張景欽謀議買凶將何殺害滅口，槍手黃泳群、張景欽、小弟陳憲民遭起訴。台北地方法院23日開庭，黃泳群認罪，但另2人否認犯行。黃嫌當庭向法官表示，希望共犯可以與他一起受罰。

黃泳群接受法官訊問時認罪，他的律師說，黃男為了還賭債才接受委託犯案，請求法官審酌他協助檢警釐清案情並供出共犯身分，從輕量刑；但遭起訴求處最嚴厲之刑張景欽，及同案被告陳獻民否認犯罪。

黃男向法官求情，他心前罹患癌症，開刀切除腫瘤後，醫師曾警告5年內可能復發，必須每3個月要回診一次，但他羈押後已錯過2次回診，上個月起連續每天腹瀉20幾次，他很擔心是不是腫瘤復發，不想就這樣病死，希望法官通知讓他到醫院回診，還希望可以看到共犯跟他一樣受處罰，並當面跟被害人家屬道歉。

檢方起訴指控，逃匿杜拜遭通緝中的許杜群因懷疑何男洩漏華山會的製毒資訊，南下高雄找張景欽謀議買凶滅口，小弟陳憲民得知友人黃泳群欠賭債，兩大幫派遂找黃當槍手，允諾事成後給600萬，扣除花費約可獲400萬。

許交代黃行凶後，去年10月20日即先逃匿杜拜；黃、張、陳3人先在屏東試槍，但黃因一度與堂兄弟爭執，持預備作案的槍枝生事，導致槍枝被警方查扣（案件由雄檢偵辦中），許再指示黃於去年11月15日到嘉義買槍，擔心黃再滋事，要黃將槍枝藏放在張住處排水孔內。

黃先向大嫂告知要「幹件大事」，交代事後找陳嫌拿1、200萬安家費，並買機票，完成PCR證明，以假證件買車北上，去年11月22日早上在何住處埋伏，等何男送小孩上學買早餐返家時，朝他連開4槍，何倒臥門前樓梯上身亡，被就讀國小的女兒及妻子出門時目睹，黃當天逃至廈門，在防疫旅館為大陸公安逮捕，去年12月8日由警方押解回台。

黃落網後，張發現被警方監控，連夜帶妻小北上躲2天，將妻子留在汽車旅館，獨自到機場欲搭機時被逮，黃男大嫂案發後與陳聯絡，陳交付20萬及律師名片，表示是安家費且不必擔心律師費，警方循線2月22日拘提陳到案。