世界各國陸續鬆綁國境管制，台灣在疫苗接種率提升下，預期下半年有望開放國門。旅遊業者雄獅(2731)預估，開放後1年內團體旅遊費用漲幅約3～5成，因此出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，主攻精緻旅遊商機。

為提供旅客第一手的旅遊資訊，即日起於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，提供日、韓、歐美等國的喝玩樂訊息及行程建議。25日晚間亦規畫在「雄獅Lion Travel」臉書粉絲專頁舉辦快閃活動，參加就有機會獲得日本、韓國、泰國等地的精美好禮。

雄獅指出，包括韓國、泰國、新加坡及歐美多國皆已宣布解除國境管制，完全接種疫苗的旅客就不必隔離，國人最愛前往的日本計畫6月鬆綁國境管制，台灣則樂觀估計下半年有望開放國門，初期可能是有限度開放旅遊，再逐漸達出入境免隔離程度，呈現V型復甦態勢。

雄獅預期旅客出國旅遊的習慣會有所改變，據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9％，包括小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅途中的食、宿、遊、購、行做好品質把關。

不過，由於機票、交通、住宿等成本增加，雄獅預估未來1年內團體旅遊費用漲幅約3～5成。以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上。同樣受國人歡迎的韓國團費漲幅約3成，預估首爾5日團費約逾4萬元。

對此，雄獅出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，主攻精緻旅遊市場。包括當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明。出發前舉辦行前說明會，讓旅客掌握最新消息，以及入住國際品牌飯店或郊區渡假村。

行程方面，雄獅聚焦安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點，參團人數不超過20～28人，巴士降運載6～7成。以及雄獅日韓泰美加多國分公司備援，由專責人員緊急應變資源提供即時協助，旅客出遊有保障。

雄獅表示，即日起至6月11日在官網填寫出境旅遊意願調查表，寫下國境解封後最想去玩的國家，就有機會抽中最高10萬元旅遊金，另有5萬元、1萬元旅遊金等多項大獎，總金額達30萬元，可於國境解封後使用於指定國外團旅商品，讓雄獅為疫後首次出國旅行買單。