台中市經發局長張峯源（右）視察鳥嘴潭人工湖下游自來水工程銜接案。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市屯區供水系統工程預計2028年全數完工後，每日將可增加5萬噸供水。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

為改善台中市屯區供水不穩情形，經濟部水利署規畫再開發烏溪伏流水第三期工程，並由台水公司配合辦理南台中淨水場工程，總計將投入35.5億元，台中市經發局長張峯源前往視察後表示，工程預計2028年底完成，每日可增加5萬噸供水，期能提升屯區供水穩定性。

台中屯區一帶處於大甲溪供水系統末端，加上管線老舊，造成地區水壓不穩，極端氣候導致去年百年大旱，更讓供水雪上加霜；水利署推動「珍珠串計畫」，並在中部啟動「鳥嘴潭人工湖工程」預計2024年全部完工，可強化備援供水能力。

此外，台中至雲林區域水源調度管線改善計畫(含烏日至大里送水管工程)」將報行政院核定、大安大甲溪聯通管分期工程亦已陸續招標，盼能維持區域供水穩定，打通中區水源調度瓶頸。

經發局長張峯源表示，目前霧峰區每日可供水2萬噸，大里、太平區每日供水12萬噸，乾旱期間屯區時有水壓不足情形，「鳥嘴潭人工湖工程」完工後可減少台中支援北彰用水量，屆時再透過烏日至大里送水管工程，從烏日配水池加壓送水銜接環河路至大里橋，送至大里自來水管網，管線全長約7.8公里，預計2026年完成。

烏溪伏流水第三期工程及周邊備援水井完成開發後，豐水期伏流水每日可增加供水5萬噸，枯水期伏流水再加上3口地下水井，每日也可增供4.5萬噸；而台水配合辦理的「南台中淨水場工程」，將由農委會農試所提供舊正段約3公頃特農區土地，作為用地，水源量每日約5萬噸，相關工程完工後併入供水系統，或串接烏日至大里送水管，可望打通中區水源調度瓶頸。

張峯源指出，為減少管線末端爆管情形，台水公司在霧峰區民生路296巷、自立路、仁德巷、吉峰東路、草湖路，及大里區仁化路等多處路段，進行自來水管線汰換工程，經發局將持續配合協助穩定供水水壓及供水品質，降低漏水並減少水資源浪費，呼籲中央加速推動地方工程進度，提升屯區用水穩定性。